В уральском поселке группа подростков полгода терроризирует пенсионерку

В поселке Черемухово в Североуральском г.о. группа подростков уже полгода издевается над местной пенсионеркой, сообщают местные жители в соцсетях. Попытка поговорить с родителями хулиганов ни к чему не приводит. Правоохранители якобы тоже никак не реагируют - детям еще нет 16 лет.

Пост об издевательствах опубликовал один из жителей поселка в паблике "Типичный Североуральск". По его словам, все началось с постоянных звонков в домофон, однако школьникам этого показалось мало. Один из них живет на три этажа выше пенсионерки и стал открывать дверь друзьям. После этого вся компания начинала пинать дверь пожилой женщины, ожидая ее реакции, а дождавшись, быстро убегала в квартиру друга.

"Эта пожилая женщина обратилась к маме этого подростка, та просто послала ее. Чувствуя свою безнаказанность и защиту со стороны родителей, подростки, как какие-то псины, решили справить нужду на дверь этой женщины. Издевательства продолжались, дверь от следов обуви уже не отмывалась. Караулить и ловить их стали всем подъездом", - сообщает автор поста.

Спустя какое-то время школьники нашли новое развлечение и начали сбрасывать бутылки с пятого этажа дома, пытаясь попасть в балкон пенсионерки. В итоге им удалось разбить стекло, после чего четверо стали убегать, попутно оскорбляя пожилую соседку - двоих поймать удалось, однако разговоры на них не действуют.

"На них не первый раз жалуются, и беседы проводили, а толку ноль. Сама лично ловила их, вроде разговариваешь, что-то "понимают", но потом опять по той же схеме. Дело до ПДН доходило, но все утихло, как понимаю, забили просто. Видите, в чем проблема, часто слышу: ничего не могут сделать из-за того, что ребенок не достиг 16-летнего возраста, чтобы привлечь к ответственности. Но в тоже время о постановке на учет речь должна идти, не ребенка, так родителей с детьми поставить можно. Если ничего не делать, это безобразие так и будет продолжатся", - написала местная жительница в комментариях.

В комментариях также отметили, что трое из подростков приезжают в поселок только на каникулы, а в остальное время проживают в Екатеринбурге.

Накануне.RU направило запрос в местное ОМВД. До участкового пункта полиции поселка на момент публикации дозвониться не удалось.