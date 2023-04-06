В уральском поселке группа подростков полгода терроризирует пенсионерку

06 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В уральском поселке группа подростков полгода терроризирует пенсионерку

В поселке Черемухово в Североуральском г.о. группа подростков уже полгода издевается над местной пенсионеркой, сообщают местные жители в соцсетях. Попытка поговорить с родителями хулиганов ни к чему не приводит. Правоохранители якобы тоже никак не реагируют - детям еще нет 16 лет.

Пост об издевательствах опубликовал один из жителей поселка в паблике "Типичный Североуральск". По его словам, все началось с постоянных звонков в домофон, однако школьникам этого показалось мало. Один из них живет на три этажа выше пенсионерки и стал открывать дверь друзьям. После этого вся компания начинала пинать дверь пожилой женщины, ожидая ее реакции, а дождавшись, быстро убегала в квартиру друга.

"Эта пожилая женщина обратилась к маме этого подростка, та просто послала ее. Чувствуя свою безнаказанность и защиту со стороны родителей, подростки, как какие-то псины, решили справить нужду на дверь этой женщины. Издевательства продолжались, дверь от следов обуви уже не отмывалась. Караулить и ловить их стали всем подъездом", - сообщает автор поста.

Спустя какое-то время школьники нашли новое развлечение и начали сбрасывать бутылки с пятого этажа дома, пытаясь попасть в балкон пенсионерки. В итоге им удалось разбить стекло, после чего четверо стали убегать, попутно оскорбляя пожилую соседку - двоих поймать удалось, однако разговоры на них не действуют.

"На них не первый раз жалуются, и беседы проводили, а толку ноль. Сама лично ловила их, вроде разговариваешь, что-то "понимают", но потом опять по той же схеме. Дело до ПДН доходило, но все утихло, как понимаю, забили просто. Видите, в чем проблема, часто слышу: ничего не могут сделать из-за того, что ребенок не достиг 16-летнего возраста, чтобы привлечь к ответственности. Но в тоже время о постановке на учет речь должна идти, не ребенка, так родителей с детьми поставить можно. Если ничего не делать, это безобразие так и будет продолжатся", - написала местная жительница в комментариях.

В комментариях также отметили, что трое из подростков приезжают в поселок только на каникулы, а в остальное время проживают в Екатеринбурге.

Накануне.RU направило запрос в местное ОМВД. До участкового пункта полиции поселка на момент публикации дозвониться не удалось.

Теги: Черемухово, поселок, пенсионерка, подростки, хулиганство, издевательство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети