06 Апреля 2023
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Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

Специалисты Тюменской авиабазы и лесничеств региона отработали навыки тушения пожара

144 специалиста Тюменской авиабазы и лесничеств региона отработали навыки тушения пожара, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Юргинском районе прошли итоговые учения для подготовки личного состава к пожароопасному сезону.

Огнеборцы продемонстрировали этапы тушения лесного пожара: первоначальную атаку, остановку распространения огня, локализацию, дотушивание отдельных очагов горения, окарауливание пожарища, ликвидацию.

В учениях задействовали 17 единиц техники, в том числе: пожарную машину, трактор, вертолет с водосливным устройством, самолет "Орион", беспилотный летательный аппарат.

Все участники подтвердили полную готовность к пожароопасному сезону.

Напомним, в Тюменской области с сегодняшнего дня начал действовать особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.

Теги: Тюменская авиабаза, учения, тушение пожара, пожароопасный сезон



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