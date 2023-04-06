Власти Магнитогорска через суд взыскивают с ХК "Металлург" 52 млн рублей

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска взыскивает с хоккейного клуба "Металлург" 52,3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление поступило в арбитражный суд Челябинской области. КУИЗО просит взыскать с хоккейного клуба неосновательное обогащение за пользование земельным участком площадью 39 тыс. 145 кв.м. в Магнитогорске за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Челябинской области принял исковое заявление к производству. В качестве третьего лица к делу привлекли городскую мэрию. Предварительное судебное заседание назначено на 24 апреля.