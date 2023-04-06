06 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Сочи&quot;

Главный тренер ЦСКА о матчах с "Уралом": Нас ждет очень хорошее противостояние

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей с екатеринбургским "Уралом" в финале Пути РПЛ Кубка России.

Специалист поделился мыслями о встречах с уральцами после полуфинального матча армейцев с самарскими "Крыльями Советов". Напомним, столичный клуб победил со счетом 1:0 и прошел дальше.

"Теперь у нас "Урал" в чемпионате и еще два матча на Кубок. Нас ждет очень хорошее противостояние", - приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Также тренер рассказал, кто, по его мнению, может претендовать на трофей в этом сезоне.

"Все команды, которые остались в розыгрыше, имеют шанс. Это кубковые матчи, тут ни с кем не бывает просто. Мы сами убедились в этом на нашем примере. Шансы, думаю, у всех равны", - отметил Владимир Федотов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Урал" стал первым финалистом Пути РПЛ Кубка России, обыграв на своем поле московский "Спартак" со счетом 2:1. Встречи с ЦСКА состоятся 19 апреля и 3 мая. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал, который будет сыгран 11 июня. Соперником станет лучшая команда из Пути регионов.

Теги: Урал, ЦСКА, Федотов, матчи



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Ранее 06.04.2023 07:46 Мск "Урал" сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России


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