06 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: пресс-служба президента России

Политическое решение конфликта на Украине может быть достигнуто – Си Цзиньпин

Президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Москву и усадить ее за стол переговоров с Киевом. Глава Китая сдержанно, но позитивно отреагировал на инициативы французского коллеги.

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, заявил Си Цзиньпин на переговорах с Макроном. Он выступил за возобновление мирных переговоров по Украине "как можно скорее" и заявил, что политическое решение может быть достигнуто.

"Франция и Китай согласны с тем, что ядерное оружие должно быть исключено из конфликта на Украине", - в свою очередь сказал Макрон. Он также заявил, что "Россия не должна размещать ядерное оружие в Белоруссии". Си Цзиньпин не был столь категоричен, но призвал все страны уважать политику нераспространения ядерного оружия.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас в отношении двух принципов, которые я упомянул ранее: чтобы помочь России вести себя разумно и вернуться за стол переговоров", - заявил Макрон, обращаясь к китайскому лидеру.

Теги: эммануэль макрон, си здиньпин, ядерное оружие, франция, украина



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