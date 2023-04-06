06 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: gosuslugi.ru

Граждан России просто поражают в правах цифровизацией - депутат Госдумы

Внедряя цифровизацию как безальтернативную "прогрессивную" форму, госорганы просто поражают в правах граждан России. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, которой удалось записать своего ребенка в первый класс через портал mos.ru только после изрядной нервотрепки.
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Их поражают в правах на образование, медицину, пенсионное и прочее соцобеспечение просто по той причине, что они не хотят подавать свои персональные данные в электронном формате, считает депутат. Притом что, согласно закону, такое право им гарантировано. А государства обязано обеспечивать и гарантировать защиту прав граждан. Так записано в Конституции.

"Ключевое здесь - именно их прав, а не того, что кому-то кажется более современным/удобным... Напомню, все эти уважаемые структуры не воздухом единым живы. Они существуют за счёт бюджетных средств, а значит, наших налоговых отчислений", - подчеркнула Филатова.

Накануне он сообщила, что идея вернуть бумажные заявления при записи в школу была поддержана председателями профильных комитетов, а также председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Теги: цифровизация, права, персональные данные



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