Киев перебросил системы ПВО под Часов Яр, - Марочко

Российские военные обратили внимание на появление новых сил и средств противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины вблизи Часова Яра.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие свежих сил и средств ПВО противника. Отмечено, что на вооружение у них прибыли зенитные пулеметные установки, различные переносные зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы по подавлению БПЛА", - сказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Часов Яр расположен на севере ДНР, в 11 км к западу от Артемовска и в 25 км южнее Краматорска.