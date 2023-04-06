06 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

В Киеве сетуют на изменения в настроениях немцев

Замглавы МИД Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в Германии все больше растет запрос на мир на Украине и договоренности с Россией. Он назвал это "псевдопацифистским запросом".

По его словам, политики тоже все чаще говорят о мирных переговорах, сомневаются в победе украинского режима, подчеркивают, что и так уже много дали Киеву. В главных изданиях эта тема уже не является главной.

"С февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию и т.д. Все это очень грустно, такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине", - сказал Мельник "РБК-Украина".

При этом на днях канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин будет поддерживать Киев оружием столько лет, сколько потребуется. Мельник не поддержал Шольца и призвал давать больше оружия прямо сейчас. 

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт считает, что Германия запоздала с поставками вооружений Украине, и ему за это стыдно.

Теги: Германия, Украина



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