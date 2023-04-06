Состояние пострадавшего в поножовщине школьника из Прикамья оценивается как удовлетворительное

Власти Прикамья раскрыли подробности нападения школьника с ножом на другого ученика в Асовской образовательной школе Березовского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили в ведомстве, конфликт произошел между учениками седьмого класса.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Он находится в Кунгурской больнице, ему оказывается необходимая помощь. Также врачи были проконсультированы специалистами краевой детской клинической больницы.

На место прибыли начальник управления общего и дополнительного образования краевого Минобразования Лариса Калинчикова и психолог Краевого психологического центра. Они будут участвовать в организации выяснения причин случившегося, а также координировать работу по оказанию психологической помощи пострадавшему и его одноклассникам.

В минобре подчеркивают, что ведомством будет проведен комплексный анализ причин инцидента.

Напомним, сегодня один школьник напал на другого с ножом. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего, мотивы поступка и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему устанавливаются. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Будут назначены необходимые судмедэкспертизы, изъята интересующая следствие документация.