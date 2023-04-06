В Прикамье один школьник напал с ножом на другого

Сегодня в селе Асово Березовского района один школьник ударил другого ножом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

В каком классе произошел инцидент, не уточняется.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего, мотивы поступка и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему устанавливаются. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Будут назначены необходимые судмедэкспертизы, изъята интересующая следствие документация.

Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и взято на особый контроль.

По данным краевого минздрава, пострадавший был доставлен в Кунгурскую больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Свою проверку проводит также краевое министерство образования.