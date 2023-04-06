В Прикамье один школьник напал с ножом на другого

06 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Прикамье один школьник напал с ножом на другого

Сегодня в селе Асово Березовского района один школьник ударил другого ножом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

В каком классе произошел инцидент, не уточняется.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего, мотивы поступка и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему устанавливаются. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Будут назначены необходимые судмедэкспертизы, изъята интересующая следствие документация.

Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и взято на особый контроль.

По данным краевого минздрава, пострадавший был доставлен в Кунгурскую больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Свою проверку проводит также краевое министерство образования.

Теги: школьник, нож, нападение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.04.2023 13:42 Мск Состояние пострадавшего в поножовщине школьника из Прикамья оценивается как удовлетворительное


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети