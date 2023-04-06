Путин встретился с представителем Эрдогана Калыном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о встрече Владимира Путина с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Темами разговора стали реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую".
"Такая встреча имела место, да", - цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, обсуждалась тема реализации крупных проектов, включая "Аккую". Так или иначе Россия будет участвовать в церемонии запуска, добавил Песков
Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля. В этот день, возможно, страну посетит президент России Владимир Путин.