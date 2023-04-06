06 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин встретился с представителем Эрдогана Калыном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о встрече Владимира Путина с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Темами разговора стали реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую".
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"Такая встреча имела место, да", - цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, обсуждалась тема реализации крупных проектов, включая "Аккую". Так или иначе Россия будет участвовать в церемонии запуска, добавил Песков

Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля. В этот день, возможно, страну посетит президент России Владимир Путин.

Теги: Дмитрий Песков, Ибрагим Калын, Владимир Путин



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