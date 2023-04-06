В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 10%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых выше эпидемического порога на 10%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом по региону уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 26,4%. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ благополучная.

"По данным лабораторных исследований отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Челябинской области в конце марта отменили карантин по гриппу. Он был введен в регионе с 7 декабря. Такое решение было принято из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.