В Кремле не рассматривают возможность снятия моратория на смертную казнь

"Политической воли" на снятия моратория со смертной казни пока нет. "Вопрос снятия моратория [на смертную казнь] в Кремле никак не обсуждается", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") заявил, что для снятия моратория нужно одобрение народа и "политическая воля". Причем последняя, по его мнению, принадлежит не народу. А позиция Конституционного суда по этому поводу, по словам Морозова, может и измениться, да и Конституция действующая возврату казней не помеха, считает депутат.

До этого с идеей отмены моратория на смертную казнь выступали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.