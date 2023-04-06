06 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Альфа-банк получил убыток по итогам года впервые за 14 лет

Один из крупнейших частных банков России – Альфа-банк – в 2022 году впервые за последние 14 лет получил убыток. По российскому стандарту бухгалтерской отчетности убыток компании за год составил 117,1 млрд руб. Годом ранее банк был в плюсе – 136,6 млрд руб. прибыли.

В руководстве банка отмечают, что убыток был разовый и в начале года: была заморожена часть валютных активов, также сказалась валютная переоценка.

Альфа-банк попал под западные санкции в конце февраля 2023 года. Несмотря на это, прибыль компании по МСФО в январе-феврале составила 26,1 млрд руб. – это на 70% больше чем в докризисном 2021 году, заявили в кредитной организации.

Теги: альфа-банк, убытки, прибыль, санкции



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