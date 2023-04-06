06 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Решение принято: особый противопожарный режим введут в Свердловской области

Начиная с 15 апреля на территории Свердловской области вводится особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, соответствующее решение было принято сегодня, 6 апреля, на заседании регионального правительства. Во время особого противопожарного режима запрещается разводить костры и пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственного дачного или садового участка. При этом допускается использование стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности.

"На землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров. Кроме того, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима", - призвал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, на этой неделе в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что никакой пользы от весеннего сжигания сухой травы нет, на самом деле это является мифом.

Теги: особый противопожарный режим, леса, запрет, Свердловская область



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