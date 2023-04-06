06 Апреля 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Научные исследования поспособствуют решению конкретных практических задач в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл совещание с руководителями региональных министерств по обсуждению отраслевых задач для научно-образовательного комплекса Новосибирской области.

О предложениях по постановке отраслевых задач и возможности их реализации научно-образовательным комплексом Новосибирской области доложил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор в ходе совещания отметил: «Считаю, что мы недостаточно полно и системно используем то счастье, которое нам досталось в виде научно-образовательного комплекса Новосибирской области. Поэтому мы начинаем работу в формате научно-технического совета. С определённой периодичностью будем формулировать актуальные исследовательские, технологические задачи и отслеживать их решение силами различных научных организаций и университетов Новосибирской области».

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По поручению губернатора Новосибирской области, предварительный отбор тем был произведён министерством науки и инновационной политики Новосибирской области. В адрес региональных министерств была направлена анкета для проведения опроса исполнительных органов государственной власти с целью определения приоритетных отраслевых задач, требующих решения научно-образовательного комплекса. Сформировано и направлено в адрес министерства науки 40 задач. От учреждений и организаций, входящих в систему научно-образовательного комплекса Новосибирской области, поступило 48 предложений по решению 27 отраслевых задач.

Миннауки Новосибирской области совместно с минцифрой Новосибирской области разработана платформа «Электронная коммуникационная площадка», которая в ближайшее время будет размещена на сайте правительства Новосибирской области и станет доступна для широкого обозрения.

травников, совещание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В частности, министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач. На решение 4 из них научно-образовательным комплексом направлено 7 предложений. В их числе: оптимизация и повышение эффективности маршрутной сети Новосибирской области; увеличение грузооборота на реке Обь, выработка механизмов привлечения грузов на внутренний водный и железнодорожный транспорт через порт Ташара.

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач, в их числе – разработка импортозамещающих ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых культур; селекция отечественных гибридов огурца и томата, микроклонирование цветочных культур (роза); снижение неприятного запаха, генерируемого при разведении сельскохозяйственных животных, и т.д.

Финансирования исследований осуществляется по трем основным моделям. В отдельных министерствах предусмотрены меры поддержки НИОКР; возможна поддержка через субсидии субъектам инновационной деятельности по реализации НИОКР; рассматривается возможность финансировать разработки научных организаций и вузов под потребность органов государственной власти субъекта РФ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Теги: научные исследования, андрей травников, приоритетные отраслевые задачи



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