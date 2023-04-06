06 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот видео из группы &quot;Подслушано в Качканаре&quot; / vk.com/podslushanokach

В Качканаре неадекватный мужчина пытался украсть ребенка из коляски

Жители Качканара пожаловались на неадекватного местного жителя, нападающего на людей. Камеры видеонаблюдения в магазине засняли попытку мужчины забрать чужого ребенка.

Видео опубликовали в паблике "Подслушано в Качканаре". Запись запечатлела, как неизвестный быстро бежит к коляске, в то время как мама ребенка отвернулась к продуктовым стеллажам. Он резко откинул накидку и попытался отстегнуть несовершеннолетнего от коляски, однако мама спохватилась и отогнала неадекватного мужчину.

На другой записи мужчина стоит возле продуктовых касс, оборачивается, а после подходит к продавщице и начинает пинать. Отходит от женщины он только когда к ним подходит одна из покупательниц.

Автор поста утверждает, что персонал магазина боится выходить на работу.

В МО МВД России "Качканарский" заявили, что по данным событиям уже проводится проверка. "Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам. Лицо будет привлечено по всей строгости закона", – заявили в полиции.

Теги: Качканар, ребенок, мужчина, похищение, нападение



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