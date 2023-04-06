Жителей Сургута напугал мужчина с ружьем

Жителей сургутского дома по ул. Чехова, 12 напугал вооруженный мужчина, ломившийся в чужие квартиры. Об этом со ссылкой на жильцов сообщил "К-Информ".

Сообщается, что мужчина с ружьем разгуливал по двору и якобы повредил автомобили. Похождения сургутянина зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В полиции ХМАО-Югры корреспонденту Накануне.RU сообщили, что личность подозрительного мужчины установлена. Как выяснилось, никакого криминала в истории нет.

Оказалось, напугавший жильцов многоэтажки мужчина проживает в том же доме, но в другом подъезде. Он продал свой автомобиль, это дело как следует "обмыл", а потом пошел забирать из машины свое ружье, но поскольку был пьян, перепутал подъезды и попытался войти в чужую квартиру.

Все разрешения на владение оружием у мужчины есть. В полиции не подтвердили факт повреждения чужих автомобилей.