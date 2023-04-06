Фонд Wikimedia оштрафован на 800 тысяч

В Москве оштрафован Wikimedia (владеет "Википедией"). Причина - из "свободной энциклопедии" не удалены тексты песен группы "Психея".

"Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ…назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.", - цитирует РИА Новости судью судебного участка Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.

Протокол был составлен за отказ удалить статью, в которой приведены тексты группы "Психея", признанные экстремистскими. Еще в 2010 г. Дорогомиловский суд Москвы обязал убрать эту статью из "Википедии".

Напомним, в Госдуме считают, что "Википедия" – "вражеский ресурс". Так, депутат от "Единой России" Антон Горелкин ранее намекал на скорую блокировку "Википедии" и предлагал вместо нее использовать ресурс "Руниверсалис". В конце февраля 2023 г. мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн руб. за неудаление из "Википедии" недостоверных статей о действиях российской армии в зоне СВО.