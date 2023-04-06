В Магнитогорске риелтор получила 7 лет колонии за хищение 4 млн рублей

В Магнитогорске риелтора приговорили к 7 годам в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за хищение денежных средств граждан и легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. обвиняемая похитила свыше 4,1 млн рублей у десяти потерпевших, обратившихся за оказанием услуг по купле-продаже жилья и сопровождения сделок с недвижимостью. Две семьи потеряли свое жилья, поскольку риелтор после их продажи похитила деньги. Одну из похищенных комнат подсудимая реализовала, воспользовавшись имеющейся от собственников доверенностью, совершив легализацию похищенного имущества.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму около 2,7 млн рублей.