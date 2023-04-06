В начале СВО детей с Донбасса в Россию эвакуировали просто поездами – детский омбудсмен Москвы

Детей Донбасса в начале специальной военной операции эвакуировали в Россию "поездами", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Вероятно, речь идет о детях-сиротах.

Она добавила в эфире радио "Говорит Москва", что потом их отправляли обратно.

По ее словам, родных братьев и сестер из Донбасса, ставших сиротами, в основном взяли под опеку семьи из Москвы и Подмосковья.

Она уверяет, что никто "обескровливать" новые регионы не собирается.