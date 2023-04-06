Миссию паломников Екатеринбурга для поездке в Иерусалим за Благодатным огнем организует Фонд святой Екатерины

12 апреля из Екатеринбурга в Иерусалим отправится паломническая миссия Екатеринбургской епархии, чтобы лично принять благодатный огонь в храме Гроба Господня. Паломники совершат путешествие по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Организатором поездки выступил Фонд святой Екатерины.

Как сообщили в пресс-службе фонда, миссию возглавит старший священник Храма-на-Крови отец Максим (Миняйло), для него это будет уже 20-я поездка в жизни. В пути на Святую Землю священнослужителя будут сопровождать прихожане, клирики Екатеринбургской епархии, представители сферы образования, науки, культуры и искусства.

«Традиция существует не одно десятилетие, когда наши паломники из Екатеринбурга совершают этот путь. И мы очень дорожим этой возможностью. И мы благодарим Фонд святой Екатерины: в очень непростых и материальных, и геополитических обстоятельствах, когда любой вылет самолета за пределы нашей Родины связан с очень большими трудностями, все-таки люди преодолели эти трудности, и очень важное паломничество для уральцев будет совершено», — делится митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Паломники посетят главные христианские святыни, после чего они станут свидетелями чуда, которое происходит каждый год в Великую субботу. Специальным рейсом в лампадах Огонь сразу же доставят в Екатеринбург и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор прямо на праздничное богослужение. В эту же ночь Огонь зажгут во всех храмах и церквях Урала.

«Надеюсь, что, как и в прошлые годы, Благодатный огонь сойдет на Землю, дарует Благословение Божие, согреет всех нас своим теплом, укрепит нашу веру и любовь – любовь к Богу и друг другу. Пусть чудо Огня принесет мир в сердце каждого жителя Земли», — прокомментировал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что общегородская пасхальная архиерейская Божественная литургия совершится в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.