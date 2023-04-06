Позиция Конституционного суда по смертной казни может быть уточнена – "единоросс" Морозов

В Госдуме считают, что непреодолимых препятствий для возвращения смертной казни в России нет. А Конституционный суд может и "прогнуться".

Глава комитета ГД по контролю, представитель "Единой России" Олег Морозов считает, что "с учетом изменившейся международной ситуации" в стране можно разрешить проводить казни.

"С учётом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы, позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", - цитирует Морозова РИА Новости.

"Единоросс" считает, что снятие моратория со смертной казни зависит от мнения общества и политической воли. "Это решение зависит от двух вещей: от мнения общества, а оно, уверен, за [возвращение смертной казни], и от политической воли тех, кто будет принимать это решение. Всё остальное - вторично и решаемо", - отметил он. Интересно, что Морозов не считает, что решение должен принимать народ.

Парламентарий подчеркнул, что конституция не содержит "прямого запрета на смертную казнь".