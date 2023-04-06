С 1 мая на Среднем Урале изменится порядок доставки пенсий и соцвыплат

Почта России и Фонд пенсионного и социального страхования РФ (СФР) в Свердловской области готовятся к переходу на новый порядок доставки пенсий и социальных выплат. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Начиная с 1 мая во всей стране пенсию тем, кто получает ее с доставкой на дом, будет привозить сотрудник почты. Раньше этим могли заниматься частные, альтернативные службы доставки. Но в марте Госдума приняла закон об исключительном праве Почты России доставлять пенсии, выплачиваемые наличными. Кроме этого, можно будет получить свои деньги на кассе в почтовом отделении или через кредитную организацию на банковскую карту.

По данным департамента, на Среднем Урале услугами частных организаций по доставке пользовались 15% пенсионеров. Всего таких альтернативных компаний в регионе насчитывается 23.

"Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в Почту России с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно. Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены", - пояснила управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

По словам директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева, сейчас организация активно набирает сотрудников для перехода на новый формат работы.

Ранее сообщалось, что Почта России открывает в Екатеринбурге первый центр оцифровки писем. Он будет единственным в Свердловской области.