Суд отправил в колонию мигрантов, избивших мать с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал подростков 2004 и 2005 годов рождения виновными в избиении матери и дочери в районе Сортировки. Инцидент произошел в феврале прошлого года на улице Пехотинцев, 7а.

Напомним, потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей потребовалась операция. Девушка получила сотрясение мозга.

В суде гособвинитель доказал, что выйдя из автобуса парни толкнули девушку на землю, после чего нанесли удары руками по голове, рукам и ногам. Затем они, схватив потерпевшую за туловище и конечности, бросили ее о стену здания, где она ударилась головой о стекло. Подоспевшую на помощь мать подростки избили кулаками по голове, туловищу и конечностям, после чего один из нападавших дважды с силой ударил пенсионерку ногой в область голеностопного сустава.

В суде парни не признали своей вины, заявив, что девушка "сама их спровоцировала".

Добавим, во время расследования вскрылось и то, что один из подсудимых 16 мая 2021 года на той же улице ударил несовершеннолетнего кулаком по лицу, похитив 1 тыс. рублей. Другой подсудимый 9 сентября 2021 года у дома по улице Автомагистральная, 3 вместе со знакомым в открытую похитил телефон. Когда владелец попытался забрать устройство обратно, подсудимый сломал ему нос. Общая сумма ущерба составила 17,6 тыс. рублей.

Ранее гособвинитель настоял на 5, а также 6 годах и 10 месяцах колонии общего режима для подростков. В свою очередь суд определился с наказанием, назначив Роялу Гасымову 3,5 года колонии общего режима и обязательства по выплате морального вреда в размере 50 тыс., 250 тыс. и 500 тыс. рублей каждому из потерпевших. Намигу Байрамову назначено 3 года колонии общего режима и обязательства по выплате 100 тыс. рублей за причиненный ущерб и 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.