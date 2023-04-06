06 Апреля 2023
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Образование Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске открыли центр политехнического обучения #МастерКласс

Губернатор Андрей Травников побывал в образовательном центре, созданном на базе школы №175, пообщался с учащимися и преподавателями.

центр профессионального обучения, профориентация, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В этом центре работают пять колледжей, по разным направлениям. Даже в прежних советских УПК не было такого, чтобы система профессионального образования, колледжи, или раньше техникумы, так широко были представлены в школе. Здесь это удается. Это элемент общей системы профориентации, которую мы выстраиваем в Новосибирской области. Я считаю, что результат есть. Я не один раз в предыдущие годы, перед отраслью, перед профильным министерством ставил задачу – у нас очень много профориентационных форматов: тестирования, стажировки, экскурсии, очень важно выстроить это в единый маршрут. И вот здесь мы это видим, это почти вершина, и конец этого маршрута, где ребята не просто могут ознакомиться с профессией, а ее получить, и осознанно сделать выбор своего будущего», – подчеркнул глава региона.

центр профессионального обучения, профориентация, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в 2023 году в рамках совместных усилий министерства образования Новосибирской области и департамента образования города Новосибирска, на базе средней общеобразовательной школы №175 в Ленинском районе Новосибирска, в отдельно стоящем здании по ул. Связистов, были отремонтированы и укомплектованы несколько современных мастерских, образовательную программу в которых осуществляют пять колледжей. Общее количество обучающихся – 125 человек. На площадке ведется практическая подготовка по востребованным направлениям – парикмахер, портной, облицовщик плитки, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, макетчик макетно-модельного проектирования.

центр профессионального обучения, профориентация, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Отметим, что в регионе с 2011 года в рамках государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» реализуется проект «Политехническая и агротехническая школа», в рамках которой обучающиеся общеобразовательных организаций области проходят профессиональную подготовку в профессиональных образовательных организациях и одновременно с аттестатом о среднем общем образовании, выпускники получают свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца, дающего право на самостоятельную трудовую деятельность по профессиям, востребованным на рынке труда.

центр профессионального обучения, профориентация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ежегодно выпускниками Политехнической и агротехнической школы становились 1000 школьников. С 2022 года количество обучающихся составляет 2000 человек. Всего за период реализации проекта по профессиональным программам политехнической и агротехнической направленности было обучено около 10000 школьников, ежегодно участие в проекте принимают порядка 30 профессиональных образовательных организаций и более 100 общеобразовательных организаций.

Теги: #МастерКласс, политехническое обучение, профессиональное образование, преподаватели, учащиеся, андрей травников



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