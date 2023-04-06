06 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: twitter.com/joebiden

Племянник Кеннеди будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

Племянник Джона Ф. Кеннеди – 69-летний Роберт Ф. Кеннеди-младший – будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию.

Эксперты полагают, что громкое имя едва ли поможет Кеннеди-младшему составить серьезную конкуренцию Джо Байдену в борьбе за возможность стать единым кандидатом от Демократической партии.

Кеннеди-младший когда-то бы известен как писатель и юрист-эколог, занимавшийся такими вопросами как чистая вода. Но около 15 лет назад он стал радикальным приверженцем антиваксерского движения (против вакцинации). Его убеждения назвали опасными не только эксперты в области здравоохранения, но даже члены его собственной влиятельной семьи.

На волне пандемии и вакцинации от COVID-19 Кеннеди-младший также стал более заметен. Его благотворительная организация Children's Health Defense процветала во время пандемии, в 2020 году ее доходы увеличились более чем вдвое до $6,8 млн. Примечательно, что в целом среди сторонников Демократической партии антиваксерство не так популярно, как среди консервативных республиканцев.

Теги: роберт кеннеди, выборы президента, антиваксер



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