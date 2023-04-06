Текслер предложил китайской компании локализовать производство грузовиков в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер предложил руководству китайской Sinotruk Group локализовать производство шоссейных грузовиков в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы.

Губернатор отметил, что южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Он пригласил компанию посетить регион и ознакомиться с возможностями предприятия.