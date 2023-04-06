Шестеро граждан Азербайджана задержаны за планы создать религиозное государство

В Азербайджане сообщили о задержании шести граждан республики. Они, по версии силовиков, планировали организовать вооруженные беспорядки в стране ради захвата власти и создания религиозного государства.

Как пишет ТАСС, планировалось создать "группу сопротивления" для организации в Азербайджане вооруженных беспорядков, захвата власти. Задержанные, представляясь верующими, проводили в социальных сетях и на многолюдных церемониях "пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма".