06 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Шестеро граждан Азербайджана задержаны за планы создать религиозное государство

В Азербайджане сообщили о задержании шести граждан республики. Они, по версии силовиков, планировали организовать вооруженные беспорядки в стране ради захвата власти и создания религиозного государства.

Как пишет ТАСС, планировалось создать "группу сопротивления" для организации в Азербайджане вооруженных беспорядков, захвата власти. Задержанные, представляясь верующими, проводили в социальных сетях и на многолюдных церемониях "пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма".

Теги: Азербайджан, Иран, спецслужбы, захват власти, шариат



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