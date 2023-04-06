Хинштейн обеспокоен созданием "параллельной Росгвардии"

06 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Фото: Валерий Горелых

Хинштейн обеспокоен созданием "параллельной Росгвардии"

В России фактически идет создание "параллельной Росгвардии", что крайне опасно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Речь идет о спецназе "Гром", входящем в структуру МВД. Ведомство фактически создает собственный, альтернативный спецназ, считает депутат.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин провел реформу силового блока, когда именно на созданную Росгвардию были возложены задачи проведения силовых и спецопераций, а из МВД были выведены все спецподразделения. Но позже руководство МВД заявило, что "Гром" имеет уникальную специфику. Был издан приказ, по которому "Гром" вошел состав в подразделений по контролю за оборотом наркотиков. И с конца прошлого года территориальные органы МВД получили негласную установку: вместо Росгвардии активно использовать "Гром" по всем направлениям работы. Это уже привело к громкому ЧП, когда при задержании преступника силами "Грома" был ранен начальник МУРа.

Сейчас идет активная "перевербовка" сотрудников СОБР и ОМОН, которым предлагают перейти на более выгодных, чем в Росгвардии, условиях, отмечает Хинштейн. Уже принято решение увеличить численность "антинаркотического" спецназа "Гром" до 6,2 тыс. человек, причем его функционал кардинально расширен и охватывает весь спектр задач МВД. Фактически это ревизия решений президента, который шесть лет назад публично заявлял о недопустимости формирования "второй Росгвардии".

"Политика МВД выглядит очень странно. Она подмывает саму идеологию образования Росгвардии, как единого силового кулака. По сути, здесь формируется параллельная структура, дублирующая задачи спецназа Росгвардии и вымывающая оттуда лучшие кадры. Считаю, что в сегодняшней непростой ситуации такие эксперименты сомнительны и крайне опасны!" - подчеркнул Хинштейн.

Теги: росгвардия, гром, МВД, спецназ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети