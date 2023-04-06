Хинштейн обеспокоен созданием "параллельной Росгвардии"

В России фактически идет создание "параллельной Росгвардии", что крайне опасно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Речь идет о спецназе "Гром", входящем в структуру МВД. Ведомство фактически создает собственный, альтернативный спецназ, считает депутат.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин провел реформу силового блока, когда именно на созданную Росгвардию были возложены задачи проведения силовых и спецопераций, а из МВД были выведены все спецподразделения. Но позже руководство МВД заявило, что "Гром" имеет уникальную специфику. Был издан приказ, по которому "Гром" вошел состав в подразделений по контролю за оборотом наркотиков. И с конца прошлого года территориальные органы МВД получили негласную установку: вместо Росгвардии активно использовать "Гром" по всем направлениям работы. Это уже привело к громкому ЧП, когда при задержании преступника силами "Грома" был ранен начальник МУРа.

Сейчас идет активная "перевербовка" сотрудников СОБР и ОМОН, которым предлагают перейти на более выгодных, чем в Росгвардии, условиях, отмечает Хинштейн. Уже принято решение увеличить численность "антинаркотического" спецназа "Гром" до 6,2 тыс. человек, причем его функционал кардинально расширен и охватывает весь спектр задач МВД. Фактически это ревизия решений президента, который шесть лет назад публично заявлял о недопустимости формирования "второй Росгвардии".

"Политика МВД выглядит очень странно. Она подмывает саму идеологию образования Росгвардии, как единого силового кулака. По сути, здесь формируется параллельная структура, дублирующая задачи спецназа Росгвардии и вымывающая оттуда лучшие кадры. Считаю, что в сегодняшней непростой ситуации такие эксперименты сомнительны и крайне опасны!" - подчеркнул Хинштейн.