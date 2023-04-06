В Югре будут судить насильника, почти 30 лет назад надругавшегося над женщиной

В Когалыме будут судить насильника. Преступление было совершено 28 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В сентябре 1995 года пьяный мужчина изнасиловал свою соседку, проживающую в поселке СУ-78 по ул. Автомобилистов. После совершения преступления он скрылся, выехав за пределы Югры.

В рамках проводимой планомерной работы по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, местонахождение обвиняемого было установлено. Мужчине предъявили обвинение по статье "Изнасилование", свою вину он признал.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.