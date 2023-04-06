В Екатеринбурге снова подрались водители общественного транспорта

За две недели в Екатеринбурге произошло уже две потасовки между водителями общественного транспорта. 29 марта драку у остановки "Медгородок" устроили водители автобусов, вчера же "разобраться" друг с другом решили водители трамваев на Сортировке.

Как сообщает паблик "Моя Сортировка (Екатеринбург)", инцидент произошел 5 апреля в 15.46 возле ТЦ "Яблоко". Причины конфликта не сообщаются, однако из-за драки на некоторое время встали четыре трамвая.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что до сегодняшнего дня сообщений по данному факту не поступало, однако утром в отдел полиции №10 обратился один из участников потасовки. Сотрудники городского УМВД установят детали произошедшего и примут меры в рамках своей компетенции.

Напомним, что 15 марта в Нижнем Тагиле в районе остановочного комплекса "Рудоуправление" водители автобусов также устроили разборку с нанесением серьезных увечий.