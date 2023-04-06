В Екатеринбурге директор строительной компании похитил более 7 млн рублей

В Екатеринбурге полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве. Главный фигурант присвоил себе более 7 млн рублей клиентов.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с августа 2020 по сентябрь 2021 года 37-летний уралец привлекал деньги под предлогом строительства объектов загородной недвижимости. Он создал ООО и разместил рекламу, предлагающую услуги возведения загородных домов и бань. Для придания достоверности своим действиям аферист заключал договоры строительного подряда, но выполнять их не собирался.

"Большинство сумм, которые он привлекал по договорам, передавались клиентами в наличной форме, но в бухгалтерских документах не учитывались. Часть средств поступила на счет организации, однако и эти деньги фигурант использовал не по назначению: к примеру, выявлены факты, когда он расплачивался картой, оформленной на компанию, в пивных магазинах или приобретал билеты на хоккейные матчи", - рассказали в полиции.

Для усыпления бдительности на некоторых объектах все же были выполнены начальные работы, например, установлены сваи. Однако ни один из домов в итоге так и не был построен. Обманутые клиенты обратились в органы внутренних дел, а там возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

В рамках расследования был проведен ряд финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз, позволивших собрать доказательства вины директора строительной компании. Приговор аферисту вынесет Октябрьский районный суд уральской столицы.