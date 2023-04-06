06 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Горелкин заявил об интернет-управлении людьми

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о том, что алгоритмы зарубежных цифровых гигантов давно стали политическим актором, влияющим на мировоззрение. Об этом он написал в своем размышлении об убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Депутат считает, что алгоритмы уже не просто что-то рекомендуют, а фактически отдают прямые приказы, используя игровые механики, с помощью которых манипулируют молодежью. Они опираются на интернет-анонимность, клиповое мышление и вознаграждение за выполненные задания. И укрепились в сознании нескольких поколений за счет безобидных интернет-челленджей, за выполнение которых было просто получить популярность и попасть в рекомендации соцсетей.

"Для многих людей теперь вполне естественно выполнять задания незнакомых людей: сходить на мероприятие, войти в доверие, вручить посылку. Вопросов не возникает – ведь это всё игра, за каждый её этап положена "ачивка", а в конце ждет финальный босс", - пишет Горелкин.

Необходимо требовать прозрачности алгоритмов цифровых площадок, отслеживать и анализировать актуальные тренды соцсетей и сообществ, изучать влияние цифрового мира на людей. Цифровизация может принести благо только при условии соблюдения безопасности, заключил он.

По данным компании Online Interviewer, уже среди учащихся начальных классов 88% имеют собственный гаджет. Более половины родителей обеспокоены тем, что дети живут в сети. А 67% убеждены, что это негативно отражается на ребенке.

Теги: интернет, цифровизация, Антон Горелкин



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