В Москве откроется первый магазин белорусского аналога IKEA

В Москве уже на следующей неделе – в субботу, 15 апреля – откроется первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога IKEA. Он появится в торгово-развлекательном центре "Щелковский".

"15 апреля в ТРЦ "Щелковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA", - сказал ТАСС представитель пресс-службы "Щелковского".

В новом пространстве, отметили в пресс-службе, будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы".

Напомним, ранее стало известно, что IKEA планировала найти таких покупателей своего российского бизнеса, которые продолжили развивать производство с новым ассортиментом. Компании "Лузалес" и "Слотекс" подходят под эти критерии.

"Мы приветствуем одобрение правительственной комиссии", сообщила пресс-служба шведской компании.

Отмечается, что с потенциальными покупателями достигнута договоренность о неразглашении подробностей, "касающихся их самих и целостности процесса продаж".