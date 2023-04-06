Жителей Челябинска и Копейска предупредили о звуках взрывов

На предприятиях Челябинска и Копейска сегодня пройдут работы по утилизации отходов производства, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Работы проводятся в рамках технологического процесса. Они продлятся с 9 до 15 часов. Южноуральцев призвали не беспокоиться.

Напомним, накануне жителей Челябинска напугали звуки взрывов. В региональном ГУ МЧС сообщили, что на одном из предприятий города проводятся работы по утилизации отходов производства.