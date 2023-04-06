Доллар впервые за год стоит больше 80 рублей

Доллар на открытии торгов на Мосбирже в четверг, 6 апреля, стоит более 80 руб. В последний раз он стоил так дорого 18 апреля 2022 года. Евро продается вблизи 88 руб., это тоже рекордные годовые показатели.

Эксперты продолжают утверждать, что к ослаблению рубля привело стечение обстоятельств, множества факторов, а не какое-то одно явление. При этом они отмечают, что национальная валюта ослабляется на фоне высоких цен на нефть и падения доллара на глобальных рынках.

Аналитики полагают, что доллар может закрепиться на текущей позиции, но скорее все же немного снизится.