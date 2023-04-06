За сутки на Среднем Урале спасли более 30 жертв тонкого льда

06 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

За сутки на Среднем Урале спасли более 30 жертв тонкого льда

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксированы четыре случая провала людей под лед, спасены 33 человека. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
Читайте также:

Инциденты произошли на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральска. По данным ведомства, во всех случаях обошлось без жертв. Первый произошел на акватории Верх-Исетского пруда Екатеринбурга, где под лед провалились три человека. Еще два случая произошли на Белоярском водохранилище: рядом с насосной станцией в воде оказались четыре человека, все они были спасены и доставлены на берег.

Также на Белоярском водохранилище силами Уральского регионального-поисково-спасательного центра и "Центром спасения" из воды вытащили семь рыбаков, а чуть позже еще 18 человек были эвакуированы с отколовшейся льдины. Всех доставили на берег, в медицинской помощи они не они нуждались.

Еще один случай был зафиксирован в Новоуральске: на акватории Верх-Нейвинского пруда под тонкий лед ушел мужчина, не дойдя до берега 70 метров. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам со специалистами поисково-спасательной службы вовремя подоспели к уральцу и вытащили его.

Специалисты ГИМС отмечают, что лед на водоемах региона если и есть, то он непрочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по нему создается реальная угроза провала. А в МЧС в очередной раз напоминают свердловчанам, что выходить на лед водоемов небезопасно.

Теги: лед, МЧС, спасение, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети