За сутки на Среднем Урале спасли более 30 жертв тонкого льда

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксированы четыре случая провала людей под лед, спасены 33 человека. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инциденты произошли на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральска. По данным ведомства, во всех случаях обошлось без жертв. Первый произошел на акватории Верх-Исетского пруда Екатеринбурга, где под лед провалились три человека. Еще два случая произошли на Белоярском водохранилище: рядом с насосной станцией в воде оказались четыре человека, все они были спасены и доставлены на берег.

Также на Белоярском водохранилище силами Уральского регионального-поисково-спасательного центра и "Центром спасения" из воды вытащили семь рыбаков, а чуть позже еще 18 человек были эвакуированы с отколовшейся льдины. Всех доставили на берег, в медицинской помощи они не они нуждались.

Еще один случай был зафиксирован в Новоуральске: на акватории Верх-Нейвинского пруда под тонкий лед ушел мужчина, не дойдя до берега 70 метров. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам со специалистами поисково-спасательной службы вовремя подоспели к уральцу и вытащили его.

Специалисты ГИМС отмечают, что лед на водоемах региона если и есть, то он непрочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по нему создается реальная угроза провала. А в МЧС в очередной раз напоминают свердловчанам, что выходить на лед водоемов небезопасно.