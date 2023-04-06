06 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Таксисту из Серова грозит 12 лет за ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик

В Серове перед судом предстанет таксист, нарушение правил ПДД которым привело к смерти 7-летнего ребенка. О деталях происшествия Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 29 июня прошлого года с 16.30 до 17.15. Обвиняемый, подрабатывая таксистом на "Daewoo Nexia" двигался по проезжей части проспекта Серова. Несмотря на то, что допустимая скорость на участке составляла 60 км/ч, мужчина двигался со скоростью 76 км/ч, при этом пользуясь сотовым телефоном. Это было не единственным его нарушением. В марте того же года его лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде.

В результате водитель не увидел 7-летнего мальчика, переходившего через дорогу, и наехал на него. Из-за полученных травм ребенок умер на месте. В прокуратуре отметили, что несовершеннолетний был из другого города и приехал в Серов в гости к бабушке.

Вместо того, чтобы помочь мальчику, таксист высадил пассажира и продолжил движение. Оставив автомобиль на парковке, обвиняемый сел на автобус и уехал в другой города. Его задержали сразу по возвращению в Серов.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю ПДД грозит от 5 до 12 лет колонии.

Теги: Серов, таксист, суд, ДТП, ребенок



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