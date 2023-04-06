Мотоколонна прибыла в Ашхабад - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с президентом Туркмении

Участники мотопробега «Каспий - море дружбы», получившего одобрение Президента РФ и проходящего при поддержке МИД, прибыли в столицу Туркменистана.

Здесь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Обсуждали вопросы сотрудничества в сферах торговли, промышленности, образования и культуры. Особое внимание уделялось взаимодействию в области логистики и транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Также Игорь Бабушкин посетил в Ашхабаде совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу имени А.С. Пушкина. Между ней и средней школой имени Махтумкули, построенной на средства Туркменистана в астраханском селе Фунтово, налажены тесные дружественные связи. Глава региона пообщался с учениками и педагогами и подарил школьному коллективу веб-камеру.

Завершился визит в Туркменистан посещением русского православного храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Визит именно сюда вошел в программу мотопробега не случайно. На всём пути следования астраханцев сопровождает икона святого Александра Невского, который занимает особое место в жизни православных христиан. В прошлом году в Астрахани провели чин закладки такого храма в одном из микрорайонов города. По мнению Игоря Бабушкина, храм будет символизировать победу России над её врагами и торжество справедливости.

Напомним. Стартовал уникальный мотопробег вокруг Каспийского моря «Каспий – море дружбы» 1 апреля из Астрахани. Дорогу длиной почти в пять тысяч километров губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и активисты мотодвижения региона преодолеют на мотоциклах за десять дней.

Игорь Астранин, политический консультант и главред федерального издания "Газета о России" отметил: "Мотопробег вокруг Каспия под руководством губернатора Бабушкина - это беспрецедентный проект, аналогов которых на Каспии не было. Это геополитика".

Политический эксперт подчеркивает, что сегодня Игорь Бабушкин представляет интересы России на Каспии.

"За 10 дней объехать 4 государства, встретиться с лидерами стран и главами регионов, находясь под персональными санкциями Запада, не дрогнув перед постоянными угрозами и советами людей, которые занимаются безопасностью - это пример политика и губернатора, который находится в это тяжелое время на своём месте", - говорит Игорь Астанин.

Очевидно, что сегодня Россия разворачивается на Восток, логистические пути перенаправляются в сторону Каспия. Астрахань - это ключевая логистическая точка в новых реалиях. Результат для астраханцев очевиден: миллиардные инвестиции в Астрахань, строительство инфраструктуры, создание тысяч рабочих мест.

Справка. Туркменистан исторически занимает особое место в сфере международных контактов Астраханской области. С 2008 года действует соглашение о двустороннем сотрудничестве. В 2022 году руководство Туркменистана приняло решение о присоединении государства к работе в рамках МТК «Север – Юг». В связи с этим региональное правительство предложило рассмотреть партнерское взаимодействие в рамках формирования Каспийского кластера.

Достигнута договоренность о строительстве Туркменистаном логистического центра на территории ПОЭЗ в Астраханской области. В стадии обсуждения вопрос открытия регулярной судоходной линии между астраханскими портами и портом Туркменбаши.

У Астраханских корабелов уже есть успешный опыт выполнения заказов для Туркменистана. В настоящее время прорабатывается возможность совместной работы в рамках промышленной кооперации астраханских судостроителей с заводом «Балкан» в Туркменбаши.

Проектом, который свяжет Астраханскую область и Туркменистан, станет Каспийская круизная линия. В скором времени в Астрахани будет спущен на воду круизный лайнер «Петр Великий», построенный для работы на Каспийском море. Ожидается, что туристическая зона «Аваза» станет одним из пунктов круизного маршрута.

В Астраханской области обучается более тысячи туркменских студентов. В школе имени Махтумкули в селе Фунтово преподается туркменский язык. Для этого в регион был командирован учитель из Туркменистана.