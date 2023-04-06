06 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай призвал Тайвань прекратить официальные контакты с США

Китай призвал администрацию Тайваня прекратить играть в "опасные игры". С таким комментарием выступил представитель МИД КНР после "транзитной" поездки главы администрацию острова Цай Иньвэнь через США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти - третьим должностным лицом США.
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Цай Инвэнь должна была отправиться в 10-дневную поездку в Белиз и Гватемалу, а на самом деле она провела в этих странах всего 4 дня, а остальные 6 - в CША, что является довольно долгим "транзитом", отмечает китайский международный новостной телеканал CGTN.

Эта встреча стала "знаком неуважения к строгим заявлениям и неоднократным предупреждениям Китая", считает МИД КНР. На встрече Цай Иньвэнь сделала ряд сепаратистских высказываний.

"По существу, США вступили в сговор с тайваньскими властями и потворствовали попыткам сепаратистов, добивающихся "независимости Тайваня". Такие действия серьезно нарушили принцип "одного Китая" и... послали сепаратистским силам серьезные неправильные сигналы. Тайваньский вопрос находится в самой сердцевине основных интересов Китая и является красной чертой, которую нельзя пересекать... В ответ на серьезные ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай предпримет решительные и эффективные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Там призывают немедленно прекратить все формы официального взаимодействия с Тайванем и идти по неправильному и опасному пути.

А в заявлении канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня говорится, что США подталкивают остров к "опасной грани войны". Это не сможет помешать тому, что "Родина должна быть воссоединена и непременно будет воссоединена".

В свою очередь, Маккарти призвал ускорить поставки оружия Тайваню.

Теги: Китай, Тайвань, США



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