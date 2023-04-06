06 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

СМИ: Сильвио Берлускони госпитализирован, у него диагностировали лейкемию

86-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони находится в реанимации в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Его состояние стабильное, политик был госпитализирован из-за сильной "отдышки", сообщает Rai News.

При этом ряд СМИ, в том числе Reuters, сообщили, что у Берлускони диагностирована лейкемия – онкологическое заболевание крови.

Из больницы Берлускони, чья партия Forza Italia входит в правящую правительственную коалицию, был выписан в минувшую пятницу после прохождения плановых осмотров.

В вербное воскресенье он поделился своей фотографией в саду, полном тюльпанов, сделанной в его доме в Аркоре, недалеко от Милана. До этого он написал, что вернулся к работе и "готов, как всегда, посвятить себя стране, которую я люблю".

Теги: сильвио берлускони, лейкемия, диагноз, госпитализация



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