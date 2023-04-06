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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бывшему гендиректору "Соликамского магниевого завода" предъявлено новое обвинение

Бывшему гендиректору "Соликамского магниевого завода" Артуру Уртаеву предъявлено новое обвинение – о растрате 1,5 млн руб., сообщает РБК-Пермь.

Это уже стало третьим обвинением, предъявленным Уртаеву. Ранее его обвиняли в растрате 250 млн руб. и покушении на растрату 2,5 млрд руб.

Уртаева арестовали 10 июня 2022 года, 22 июня перевели под домашний арест, а 12 декабря вновь отправили в СИЗО из-за нарушения запрета на общение по телефону со свидетелями по уголовному делу.

Теги: Соликамский магниевый завод, растрата, Артур Уртаев



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