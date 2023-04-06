06 Апреля 2023
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Образование Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Андрей Рядькин

Магистрантов ТюмГУ подготовили к работе в крупных нефтегазовых проектах

Магистранты Передовой инженерной школы Тюменского государственного университета защитили индивидуальные проекты по программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа". Совместная программа вуза и "Газпром нефти" действует уже несколько лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Студенты получают знания в области обустройства и эксплуатации месторождений, системного инжиниринга и экономики. Их проекты посвящены реальным кейсам и могут стать драйверами повышения эффективности крупных проектов. Так, один из магистрантов исследовал вопрос организации газохимического комплекса на полуострове Ямал, что предполагает создание продуктов с высокой добавленной стоимостью и актуально для предприятий в ЯНАО.

Магистрантов ТюмГУ подготовили к работе в крупных нефтегазовых проектах(2023)|Фото: Андрей Рядькин

"Мы довольны результатом работы в этом году. Ребята мотивированы, они делают успехи в обучении, проявляют лидерские качества, готовы развиваться. Я рад быть причастным к этому процессу. Передовая школа ТюмГУ кратно выросла, расширила перечень специальностей, которым обучаются студенты. А значит все больше ребят получат актуальное образование и будут востребованы на рынке труда, в том числе на предприятиях "Газпром нефти", – отметил Кирилл Колонских, заместитель исполнительного директора по ранней проектной проработке Блока газовых проектов "Газпромнефть-Развития".

ТюмГУ входит в "Лигу вузов" "Газпром нефти". Это корпоративная система сотрудничества с учебными заведениями: сотрудники компании выступают в качестве лекторов и экспертов, курируют стажировки и оценивают учебные проекты студентов. Лучшие выпускники магистратуры ежегодно получают работу в компании.

Как отметил директор магистратуры Передовой инженерной школы ТюмГУ Евгений Торопов, из четырех потоков 80% выпускников магистерской программы трудоустроены в периметр "Газпром нефти".

Теги: ТюмГУ, нефтегазовые проекту, обучение, студенты, Лига вузов



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