Госдума приняла законопроект об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации

В России разработают госпрограмму безопасности полетов в гражданской авиации, что должно повысить безопасность пассажиров. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект был внесен в парламент еще в 2019 году, однако четыре года он фактически лежал без движения.

Цель проекта - повысить безопасность полетов гражданских самолетов посредством специальной госпрограммы, которую должно утвердить Правительство РФ. Она представляет собой комплекс правил и мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности полетов, по четырем направлениям:

→ государственная политика, цели и ресурсы в области обеспечения безопасности полетов;

→ управление факторами риска для безопасности полетов на государственном уровне;

→ обеспечение безопасности полетов на государственном уровне;

→ популяризация вопросов безопасности полетов на государственном уровне.

Реализация госпрогаммы потребует координации деятельности многих государственных органов власти, отвечающих за авиационную отрасль.

В апреле 2022 года Росавиация заявила, что недоверие западных стран к безопасности полетов российских самолетов, которые будто бы не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), не имеет под собой оснований.

В октябре Россию не переизбрали в Совет ИКАО. Он избирается каждые три года, в него входят 36 государств.