06 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Миронов обратился к Зорькину из-за возврата смертной казни в России

Лидер "Справедливой России – за правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить действующий в России мораторий на смертную казнь. С этим он обратился к главе Конституционного суда РФ Валерию Зорькину.

"Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", - цитирует ТАСС письмо Миронова Зорькину.

По мнению Миронова, вернуться к высшей мере наказания следует из-за изменившейся геополитической ситуацией, враждебных действий коллективного Запада против России, а также в осуществления на ее территории терактов и убийств мирных граждан.

Напомним, в марте глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя идею Миронова изменить Конституцию РФ и вернуть смертную казнь, сообщил, что у политика есть только один вариант снятия моратория.

"Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит). Напомню, Председатель КС Зорькин В.Д. считает, что вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции России", - напомнил тогда Клишас в своем Telegram-канале.

Теги: Серегй Миронов. Валерий Зорькин, Андрей Клишас



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