В Астраханской области рекультивируют несанкционированную полувековую свалку - половина объема работ уже исполнена

Процесс ликвидации несанкционированной свалки накануне проконтролировал заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов в ходе поездки в Ахтубинский район.

Работы здесь ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Территория занимает более 23,5 га. Свалка разбита на 18 участков - карт, которые постепенно рекультивируют. Всего на лицензированный полигон переместили более 403 тысяч тонн отходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области.

Продолжаются работы по засыпке песком шести карт, которые уже расчистили до грунта. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина подрядчик должен выполнить все обязательства до ноября текущего года. Реализация проекта улучшит качество жизни более 36,5 тысячи астраханцев, которые живут в непосредственной близости от объекта.

Также заместитель председателя регионального правительства проверил ход работ в парке «Лётный». Его благоустройство проходит в три этапа в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На сегодняшний день объект практически готов, подрядчику осталось установить малые архитектурные формы. Губернатор дал задание к 9 мая запустить два фонтана и озеленить территорию. «Парк становится современным. Мы подвели все инженерные сети и коммуникации, связанные с поливом. В ближайшее время завершим благоустройство», - отметил Михаил Богомолов.

Ко второму этапу подрядчик приступит уже в конце месяца. Предполагается, что будет установлена гамачная зона, площадки для детей и занятий воркаутом.

Также Михаил Богомолов проинспектировал строительство двух образовательных объектов на 120 мест каждый. Их возводят в рамках нацпроекта «Демография». Они должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года. Здесь уже уложены фундаменты, в садике на улице Садовая завершается установка железобетонного каркаса.

Следующим объектом посещения стал физкультурно-оздоровительный комплекс в школе №8. Здесь выполнены земляные работы, подключены камеры наблюдения, к концу месяца завершится устройство опор под колонны. ФОК обустроят универсальной спортивной площадкой 24х48 м, тренажёрным и залом общей физической подготовки. Работы закончат до 1 сентября текущего года.

Завершилась рабочая поездка выездным совещанием. Заместитель председателя правительства поручил руководству Ахтубинского района устранить имеющиеся недоделки и ошибки. Также участники совещания рассмотрели программы замены лифтового оборудования и модернизации коммунальной инфраструктуры. Особое внимание было уделено подготовке к голосованию за объекты благоустройства в рамках федеральной программы ФКГС.