Замдиректора департамента УрФУ отдала мошенникам почти 8 миллионов рублей

Заместитель директора департамента УрФУ стала жертвой мошенников, которые за две недели вытянули из нее 7 млн 920 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Все началось 16 февраля, когда женщине позвонила "сотрудница" Госуслуг, назвала ее персональные данные и попросила сообщить пришедший в смс код. После этого жертву перевели на другую линию, где ей сообщили о взломе ее аккаунта неизвестными и хищении паспортных данных и кредитной истории. Сразу за этим последовал звонок от "сотрудника" Центробанка РФ, который рассказал, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредиты в разных банках, а после ей позвонил и лжеполицейский, который потребовал следовать всем инструкциям "банковского специалиста".

С 16 февраля по 3 марта екатеринбурженку убедили снять со счета сбережения и перевести на "безопасные счета", затем оформить "зеркальные займы" для предотвращения попыток мошенников получить доступ к ее счетам и оформить на нее кредиты. Сумма займов исчислялась миллионами, которые вновь отправились в карманы мошенников.

После всех манипуляций по "защите" собственного счета, потерпевшей осталось оплатить только "налоговую печать" в размере 300 тыс. рублей, что она и сделала. Женщину заверили, что скоро ее вызовут в банк, где нужно будет предоставить чеки об операциях. Затем звонки прекратились.

С 10 марта по 4 апреля екатеринбурженка самостоятельно пыталась дозвониться до неизвестных, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.