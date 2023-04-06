В УАТ назвали сложной задачей создание инфраструктуры для туристов на перевале Дятлова

В Уральской ассоциации туризма заявили, что организация турпоездок на печально известный перевал Дятлова является весьма сложной задачей. Таким мнением на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге поделился президент УАТ Михаил Мальцев.

Напомним, на днях власти Свердловской области заявили о формировании полноценной туристической инфраструктуры на перевале Дятлова. Как отметил Мальцев, эта идея достаточно сложна в реализации.

"Все-таки это крайне удаленный от нас объект, не только от Екатеринбурга, но и от других населенных пунктов. Но есть распоряжение губернатора, мы наблюдаем активность со стороны курирующего заместителя губернатора Дмитрия Ионина. Думаю, что поэтапно, постепенно, но эта цель будет достигнута", - сообщил глава УАТ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, главный вопрос будет заключаться в сроках и времени, которое займет реализация проекта.

"Задача, безусловно, сложная. Но туризму, как отрасли, приходилось решать и более сложные задачи. Поэтому, дай бог, все у нас получится и с перевалом Дятлова", - заключил Михаил Мальцев.

Напомним, ранее президент Уральской ассоциации туризма отмечал, что вопрос с организацией туров на перевал Дятлова нужно оценивать как с правовой, так и с экономической точки зрения.