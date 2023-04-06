За сутки в Челябинской области произошло десять лесных пожаров

В Челябинской области за сутки ликвидировали десять лесных пожаров на площади 79,34 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Пожары зафиксированы в Миасском, Аргаяшском, Кыштымском, Чебаркульском и Каслинском лесничествах.

Всего с 1 апреля в регионе было ликвидировано 29 пожаров на площади 207,47 га.

Напомним, в Челябинской области в 22 муниципалитетах установлен третий класс пожарной опасности. На территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим.